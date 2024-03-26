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26 марта, 16:15

Происшествия

Врач Боткинской больницы Лебедев рассказал о работе персонала во время теракта в "Крокусе"

Врач Боткинской больницы Лебедев рассказал о работе персонала во время теракта в "Крокусе"

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22 марта, когда от рук террористов в "Крокус Сити Холле" пострадали более сотни человек, медперсонал больницы имени Боткина оперативно оповестили по специальной системе. Как отметил исполняющий обязанности заместителя главврача Боткинской больницы по хирургии Сергей Лебедев, в тот день на работу вышли даже те сотрудники, которых не вызывали.

Кроме того, в медучреждении были экстренно подготовлены 12 реанимационных коек и операционные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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