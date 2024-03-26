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26 марта, 14:43

Происшествия

Теракт в "Крокусе" стал новым вызовом для правоохранительной системы – генпрокурор РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теракт в "Крокус Сити Холле" стал новым вызовом для правоохранительной системы, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, это в первую очередь с точки зрения защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Краснов предложил обязать органы исполнительной власти по стране актуализировать паспорта их безопасности.

"При оценке уязвимости неприемлема формальная констатация соблюдения требований к обеспечению таких объектов средствами охраны, условий лицензирования", – пояснил генпрокурор.

Он добавил, что прокуроры должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения трагедии. В зоне особого внимания должны быть все места проведения массовых мероприятий, объекты критической и транспортной инфраструктуры, заключил Краснов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.

Правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки, которых уже отправили в СИЗО.

Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, а спустя время заключил под стражу восьмого фигуранта дела.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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