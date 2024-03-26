Генпрокурор РФ заявил, что заказчиков теракта в "Крокусе" и обстрелов РФ настигнет кара

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Исполнителей, заказчиков и кураторов теракта в "Крокус Сити Холле" и обстрелов жилых домов в российских регионах настигнет кара. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По его словам, почти каждый день россияне, в том числе дети, погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов домов, а также ударов по ним беспилотниками. В пятницу, 22 марта, в Москве совершили теракт, который унес множество мирных жизней, сказал Краснов и отметил, что у этих действий единая цель – запугать население и разрушить единство народа РФ.

Ранее в ЦОС ФСБ граждан призвали бдительно реагировать на поступающие с Украины провокационные телефонные звонки и сообщения с призывами к терактам в РФ. По информации спецслужбы, число таких звонков и сообщений резко выросло после трагедии в "Крокусе".

Теракт случился вечером 22 марта. Злоумышленники открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В результате трагедии погибли 139 человек, еще 182 человека пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе четверых террористов, которых отправили в СИЗО до 22 мая. 25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте, также 26-го числа суд заключил под стражу восьмого подозреваемого.