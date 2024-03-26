В ЦОС ФСБ призвали бдительно реагировать на поступающие с Украины провокационные звонки

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В ЦОС ФСБ призвали бдительно реагировать на поступающие с Украины провокационные телефонные звонки и сообщения с призывами к терактам в России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным спецслужбы, количество таких звонков и сообщений с подменных номеров с территории Украины резко возросло после теракта в "Крокус Сити Холле". Их в том числе получают несовершеннолетние россияне. Граждан призывают к осуществлению террористических актов на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, в торговых центрах, подросткам предлагают совершать теракт за деньги.

Ведомство призвало предостеречь несовершеннолетних от разговоров и вступления в переписку с такими абонентами, а также попросило немедленно информировать правоохранительные органы обо всех подобных случаях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку на фоне попыток неизвестных лиц в социальных сетях завербовать людей для совершения новых терактов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В этот день в комплексе должен был состояться концерт группы "Пикник".

По последним данным, общее число погибших в "Крокусе" составляет 139 человек. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех исполнителей теракта, которых 25 марта отправили в СИЗО до 22 мая 2024 года. Позднее суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, они пробудут под стражей до 22 мая.