Патрушев считает, что Украина причастна к теракту в "Крокус Сити Холле"

Фото: kremlin.ru

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Life.ru.

"Конечно, Украина", – сказал он, отвечая на вопрос о том, кто причастен к произошедшей трагедии: Украина или ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее украинский политик Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) "проговорился" от ответственности Киева за теракт в "Крокусе". Комментируя его оговорку, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "подонками" тех, кто злорадствует по поводу случившегося.

Теракт произошел в пятницу вечером, 22 марта. Преступники открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В результате трагедии погибли 139 человек, еще 182 человека получили травмы.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четырех террористов, которых отправили в СИЗО до 22 мая. 25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте, также 26-го числа суд заключил под стражу восьмого подозреваемого.