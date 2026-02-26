Новости мира: лесной пожар во Флориде охватил 10 тысяч гектаров

Во Флориде лесной пожар вышел из-под контроля и охватил 10 тысяч гектаров. Огонь бушует в заповеднике Биг-Сайпресс, густые клубы дыма накрыли болота. Из-за сильного задымления резко ухудшилась видимость на дорогах.

На северо-востоке Греции объявлен высший уровень готовности из-за наводнения. Река Эврос резко поднялась, затопив тысячи гектаров полей, дороги и села. Прорыв дамб и насыпей привел к критической ситуации. В деревне Пифио уровень воды превысил 7 метров.

