Появилось видео крушения легкомоторного самолета под Рузой

В Сети появилось видео момента падения легкомоторного самолета в Подмосковье. Трагедия произошла накануне под Рузой.

На кадрах видно, что машина упала практически сразу после взлета. В один момент она уходит в штопор, затем, вращаясь вокруг себя, падает на землю. Пилот и его супруга погибли.

Ранее в Государственной корпорации по организации воздушного движения сообщили, что разрешения на полет пилот не получал, никаких документов и плана не предоставил. Полет был несогласован.

Транспортная прокуратура ведет проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.