В СК назвали возможные причины крушения самолета в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следственный комитет рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятную погоду в качестве трех основных версий крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области. Об этом сообщается на сайте СК.

Днем 24 октября легкомоторный самолет "Аэропракт A-22" упал на территории авиаклуба "Аэроклассика" в районе деревни Ватулино городского округа Руза в Подмосковье. Двое находившихся на борту членов экипажа погибли.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").