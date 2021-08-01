Признанная в Турции террористической организация "Дети огня" призналась в поджогах леса

Признанная в Турции террористической организация "Дети огня", связанная с экстремистской рабочей партией Курдистана, взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесов в стране.

Об этом пишут местные газеты. Официальные лица Турции на данный момент никак это не прокомментировали. Одной из главных причин возгорания в лесных массивах специалисты считают высокую температуру и сильный ветер. Все это уже привело к гибели 8 человек. Известно о 854 пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

