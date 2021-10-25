Новости России: в Новосибирске пожарные вытащили из горящей квартиры троих детей

Пожарные в Новосибирске спасли из горящей квартиры троих детей. Когда вспыхнул огонь, восьмилетний мальчик и девочки пяти и девяти лет были одни дома. Из-за чего произошел пожар пока неизвестно. Детей вытащили через балкон по автолестнице. У них сильное отравление угарным газом. Сейчас они находятся в больнице.

В Петербурге выставка современного искусства прошла на подземной парковке строительного магазина. Посетителей восхитил необычный замысел и поразил контраст привычного места и цифровых работ. Они сравнили этот перформанс с лондонской галереей в здании бывшей электростанции.