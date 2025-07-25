Новости регионов: 3 человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Саратове

Три человека погибли из-за взрыва газа в многоэтажке в Саратове. Часть здания обрушилась. Людей, которые могут находиться под завалами, ищут. Повреждено более 30 квартир. Жильцов дома уже эвакуировали. Точное число пострадавших пока неизвестно. В местных пабликах пишут, что часть обломков рухнула на прохожих. В оперативных службах сообщают, что есть угроза дальнейшего обрушения

Кроме того, специалисты нашли черные ящики на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает Минтранс. В ближайшее время бортовые самописцы доставят в Москву для расшифровки. Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, обломки обнаружили в 15 километрах от города. По последним данным, на борту было 48 человек. Выжить никому не удалось. В регионе объявлен трехдневный траур

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.