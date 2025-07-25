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25 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Амурской области обнаружили "черные ящики" Ан-24

Новости регионов: в Амурской области обнаружили "черные ящики" Ан-24

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В Амурской области обнаружены "черные ящики" на месте крушения пассажирского самолета Ан-24, сообщили в Минтрансе. Их планируют доставить в Москву для расшифровки в ближайшее время. Самолет выполнял рейс из Благовещенска в Тынду и разбился накануне при подлете к аэропорту назначения.

Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются после временных ограничений на полеты из-за атаки дронов. Аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Тамбова, однако сейчас ограничения сняты и расписание постепенно восстанавливается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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