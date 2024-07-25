Обвиняемого в попытке отравить своих родителей в Балашихе уличили в убийстве друга

Жителя Балашихи, обвиняемого в попытке отравить своих родителей, уличили в убийстве друга. Следствие установило, что 3 февраля текущего года, находясь вместе с другом в автомобиле, он угостил его ягодным морсом, заранее добавив туда смертельно опасное химическое вещество.

В результате молодой человек скончался от отравления. 25-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство матери и отчима. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.