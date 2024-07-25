Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 22:30

Происшествия

Обвиняемого в попытке отравить своих родителей в Балашихе уличили в убийстве друга

Обвиняемого в попытке отравить своих родителей в Балашихе уличили в убийстве друга

"Безопасный город": неизвестный пытался похитить младенца в ЮВАО

"Безопасный город": таможенники задержали контрабандиста в Шереметьево

"Безопасный город": задержанный в Бодруме подрывник из Москве прошел медконтроль

"Безопасный город": в Москве задержали мошенниц, торгующих столичными прописками

Новости мира: у берегов Филиппин затонул танкер, который перевозил мазут

Новости регионов: на Камчатке вновь зафиксировали извержение вулкана Безымянный

Житель Балашихи рассказал, как хранил яд, которым отравил родителей

Неизвестный пытался похитить младенца в Выхине-Жулебине

Обвиняемый в покушении на убийство родителей рассказал, где хранил яд

Жителя Балашихи, обвиняемого в попытке отравить своих родителей, уличили в убийстве друга. Следствие установило, что 3 февраля текущего года, находясь вместе с другом в автомобиле, он угостил его ягодным морсом, заранее добавив туда смертельно опасное химическое вещество.

В результате молодой человек скончался от отравления. 25-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство матери и отчима. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика