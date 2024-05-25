Новости регионов: мужчина стал стрелять по полицейским в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина стал стрелять по полицейским. Их вызвали, потому что соседи услышали стрельбу в одной из квартир. По предварительным данным, один из сотрудников полиции ранен. По словам очевидцев, в заложниках у нападавшего находится жена.

Сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре. Пятерых школьников доставили в больницу, но затем отпустили домой. В медучреждении пока останется один ребенок, получивший травмы. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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