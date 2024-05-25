Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 17:30

Происшествия

Новости регионов: мужчина стал стрелять по полицейским в Санкт-Петербурге

Новости регионов: мужчина стал стрелять по полицейским в Санкт-Петербурге

Новости регионов: сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре

Новости регионов: один ребенок остается в больнице после срыва кровли школы в Краснодаре

Электропоезд загорелся на станции Чкаловская в подмосковном Щелкове

Новости регионов: ветер сорвал крышу школы в Краснодаре

Новости мира: пилот вертолета потерял управление во время посадки в Индии

Автомобиль столкнулся с ограждениями на 17-м км МКАД

Новости регионов: поселок смыло сильным ливнем в Дагестане

В Ярославле задержали группу обнальщиков

Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы

В Санкт-Петербурге мужчина стал стрелять по полицейским. Их вызвали, потому что соседи услышали стрельбу в одной из квартир. По предварительным данным, один из сотрудников полиции ранен. По словам очевидцев, в заложниках у нападавшего находится жена.

Сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре. Пятерых школьников доставили в больницу, но затем отпустили домой. В медучреждении пока останется один ребенок, получивший травмы. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика