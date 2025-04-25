Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковном Раменском

Открытое горение ликвидировано на складе торгового оборудования, расположенного на территории мясокомбината в подмосковном Раменском. Об этом сообщили в МЧС.

Площадь пожара составляла 1,3 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали десятки пожарных расчетов. В настоящее время они проливают сгоревшие конструкции, чтобы исключить рецидивы возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

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