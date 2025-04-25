Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 апреля

В подмосковном Раменском произошел пожар в здании. По словам очевидцев, там располагается местный мясокомбинат. О пострадавших информация не поступала.

В Балашихе подорвали машину, припаркованную в одном из дворов. В результате ЧП погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В СК возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала произошедшее террористической атакой.

В Москве завершились переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча в Кремле продлилась 3 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие встречи позволяют донести до Штатов позицию России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.