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Новости

25 апреля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 апреля

Уголовное дело заведено после взрыва машины в Балашихе

Склад с оборудованием загорелся в подмосковном Раменском

Бывшего министра торговли Подмосковья обвинили в нападении с топором

Захарова назвала взрыв в Балашихе террористической атакой

Водителя, не пропустившего скорую в Балашихе, привлекли к ответственности

Новости регионов: пенсионерка 10 дней провела в лесу Челябинской области

Жителя Подмосковья объявили в розыск за долги по штрафам на 5 миллионов рублей

Взрыв в Балашихе произошел, когда офицер шел к машине

Две аварии парализовали движение на ЦКАД

В подмосковном Раменском произошел пожар в здании. По словам очевидцев, там располагается местный мясокомбинат. О пострадавших информация не поступала.

В Балашихе подорвали машину, припаркованную в одном из дворов. В результате ЧП погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В СК возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала произошедшее террористической атакой.

В Москве завершились переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча в Кремле продлилась 3 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие встречи позволяют донести до Штатов позицию России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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