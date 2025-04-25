25 апреля, 15:15Происшествия
Причиной взрыва в Балашихе стало самодельное устройство с поражающими элементами
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
Трагедия произошла у дома № 2 на улице Нестерова. Погибший занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. На месте продолжают работать оперативные службы.
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