Новости регионов: жительница Кубани тайком подменила норковые шубы на маркетплейсе

В Краснодарском крае работница пункта выдачи заказов придумала схему с подменой норковых шуб на маркетплейсе. Она заказывала дорогие изделия, а когда заказ приходил, подменяла шубы на старые, которые приносила с собой. Ущерб составил почти 320 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Волонтеры на Сахалине провели операцию по спасению тюленя. Тело животного было обмотано обрывком ткани. Чтобы освободить тюленя, в него выстрелили иглой со снотворным. Дальше зоозащитники аккуратно сняли ткань и привели тюленя в чувство.

