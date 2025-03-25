Новости регионов: в Петербурге начали продавать фальшивые билеты на "Алые паруса"

Мошенники продают фальшивые билеты на прогулочные катера, с которых якобы можно будет понаблюдать за праздником "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Об этом предупредил вице-губернатор региона Борис Пиотровский. Он напомнил, что доступ к акватории Невы в день проведения будет полностью закрыт и катеров не будет. На днях губернатор сообщил, что праздник выпускников пройдет 28 июня. Это одно из самых известных мероприятий в Санкт-Петербурге и единственное в мире масштабное представление, посвященное выпускникам школ.

Почти три десятка рыбаков эвакуировали из Финского залива в Петербурге. На льду образовалась промоина, и любители посидеть с удочкой оказались отрезаны от берега. Выбраться самим было невозможно, расстояние до суши составляло около 500 метров. Спасатели вывезли людей с помощью катера на воздушной подушке.

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