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25 марта, 13:30

Безопасность

Пожароопасный период начался в Москве

Пожароопасный период начался в Москве

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В Москве и Подмосковье объявлен пожароопасный период. В 2025 году из-за теплой зимы он начался раньше обычного. Несмотря на запреты, в столице и окрестностях уже зафиксированы случаи возгорания сухостоя.

Тем временем за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, для физических лиц предусмотрена административная ответственность в размере 60 тысяч рублей. Действия, которые спровоцировали возникновение лесных пожаров, могут повлечь за собой и уголовную ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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