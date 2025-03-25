Пожароопасный период начался в Москве

В Москве и Подмосковье объявлен пожароопасный период. В 2025 году из-за теплой зимы он начался раньше обычного. Несмотря на запреты, в столице и окрестностях уже зафиксированы случаи возгорания сухостоя.

Тем временем за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, для физических лиц предусмотрена административная ответственность в размере 60 тысяч рублей. Действия, которые спровоцировали возникновение лесных пожаров, могут повлечь за собой и уголовную ответственность.

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