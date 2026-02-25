Новости мира: 30 человек погибли в Бразилии из-за ливней

В Бразилии на штат Минас-Жерайс обрушились сильные ливни. Наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 30 человек. Еще 39 жителей пропали без вести. Из-под завалов разрушенных зданий спасатели извлекли 13 человек.

В Турции в провинции Балыкесир разбился истребитель F-16. Самолет рухнул на автодорогу Измир – Стамбул во время планового тренировочного полета, после чего начался пожар. Пилот погиб. В Минобороны Турции сообщили о технических сложностях на борту.

