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Грузовое судно с экипажем на борту потерпело крушение у берегов Японии

Грузовое судно с экипажем на борту потерпело крушение у берегов Японии

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Грузовое судно с 22 людьми на борту начало тонуть у берегов Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на японскую береговую охрану. Южнокорейское агентство Yonhap заявило, что эвакуировали только двоих человек, еще 20 числятся пропавшими.

Сигнал бедствия поступил 24 января около 17:00 по московскому времени. Экипаж сообщил, что корпус сухогруза, перевозившего древесину, накренился и пошел ко дну. На борту была команда из 14 граждан КНР и восьми жителей Мьянмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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