СК раскрыл подробности нападения на полицейских на юге Москвы

Следственный комитет России раскрыл подробности происшествия на юге Москвы, где произошло нападение на сотрудников полиции. Минувшей ночью на улице Елецкой двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину возле служебного автомобиля.

Когда полицейские попытались задержать его, мужчина привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли оба сотрудника ДПС и сам нападавший. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.

