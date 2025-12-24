24 декабря, 08:15Происшествия
Подозрительный мужчина в маске был замечен перед взрывом полицейской машины в Москве
Подозрительный мужчина в маске был замечен перед взрывом полицейской машины в Москве. Как рассказал очевидец, он ходил около отдела МВД по району Орехово-Борисово Южное, где произошла трагедия, и заглядывал в салоны автомобилей.
В результате взрыва, по официальным данным, пострадали двое полицейских, их госпитализировали. Территорию оцепили, на месте работают сотрудники спецслужб.
