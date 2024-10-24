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24 октября, 17:15

Происшествия

Рэпер Гуф извинился за свое поведение

Рэпер Гуф извинился за свое поведение

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Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, извинился за свое поведение после драки в подмосковной Апрелевке. По словам исполнителя, ему стыдно перед сотрудниками полиции Нарофоминского округа, а также перед своими родителями. Он отметил, что на данный момент не знает, как они себя чувствуют в связи с произошедшей ситуацией.

Драка с участием музыканта случилась 23 октября. По данным СМИ, рэпер приставал к девушке, которая затем обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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