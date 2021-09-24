В Союзе пассажиров прокомментировали инцидент в подмосковной маршрутке

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал инцидент в подмосковной маршрутке. Там водитель отказался везти девушку, которая хотела оплатить проезд социальной картой.

"Если у перевозчика заключен контракт с соответствующим госорганом субъекта Федерации, Минтранс МО, например, и в контракте написано, что данный перевозчик обязан перевозить льготника, и потом ему из областного бюджета компенсируют затраты на перевозку, то, конечно, он не в праве отказать, когда льготник предъявляет соцкарту и садится в автобус", – сказал Янков.

При этом эксперт отметил, что необходимо зафиксировать данные соцкарты и потом предъявить, чтобы бюджет МО компенсировал ему эти затраты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.