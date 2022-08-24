В поселке Тучково Подмосковья произошел пожар

Пожар произошел в поселке Тучково в Подмосковье – загорелся склад готовой продукции.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 750 кв метров. На кадрах, которые выкладывают в Сеть очевидцы, видно, что огонь почти полностью охватил здание.

В настоящее время спасателям удалось локализовать пожар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.