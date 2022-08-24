Расстояние от пожаров под Рязанью до границы Подмосковья превышает 30 км – Комлесхоз

19:34
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
От пожаров под Рязанью до границы Подмосковья более 30 километров, сообщил комитет лесного хозяйства Московской области на своем официальном сайте.
Зампред правительства региона Георгий Филимонов прокомментировал информацию, появившуюся ранее в СМИ, о том, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад в сторону Московской области.
"Мы оперируем цифрами и статистическими данными. Во-первых, до границы с Московской областью более 30 километров, в восточных и северо-восточных районах Подмосковья появилась характерная дымка. Но на пути рязанского пожара есть естественные преграды – река Пра, дорога Р-132 "Золотое кольцо", сеть озер", – сказал он.
Филимонов подчеркнул, что ситуация с пожарами контролируется. Он призвал граждан не нагнетать обстановку. Зампред сделал акцент на том, что в направлении области активных очагов возгорания нет.
По его словам, сейчас не идет речи о переходе огня на территорию Подмосковья. Если такая угроза появится, будут приняты соответствующие меры, добавил он.
В свою очередь, глава комитета лесного хозяйства Олег Баженов сообщил, что для помощи в тушении пожаров в Рязанскую область были отправлены силы и средства лесных специалистов Подмосковья.
Ранее главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, доктор биологических наук Дмитрий Замолодчиков объяснил, как быстро восстанавливается лес после пожара.
Эксперт отмечал, что лес имеет свойство восстанавливаться самостоятельно, например в тайге. Однако скорость выгорания лесов в связи с потеплением климата опережает скорость их восстановления. Так, если в течение 10 лет не произойдет ни одного пожара, а воздух будет достаточно влажным, то на лесной территории запустится процесс восстановления.
Ситуация с пожарами под Рязанью осложнилась сухой и ветреной погодой
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