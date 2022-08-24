Эколог рассказал о риске возгорания колоссальных запасов торфа вокруг Москвы

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Вблизи Московского региона имеются достаточно большие запасы торфа, существует риск их возгорания из-за природных пожаров, сообщил "Ленте.ру" эколог, руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин.
По словам эксперта, в Подмосковье некоторые торфяники получилось обводнить, в связи с чем многие территории стали безопаснее. Однако ряд из них все равно горит.
"На территориях, которые окружают Москву – Владимирская, Рязанская, Тверская, Ивановская области – огромный запас торфа, миллионы кубометров в сухом состоянии", – отметил Куксин.
Он пояснил, что торф самостоятельно никогда не загорается. Так, например часто возгорания вызваны тем, что люди идут с кострами, мангалами, окурками и перегретыми глушителями машин.
На сегодняшний день, как подчеркнул специалист, важно не допускать новых пожаров. При этом эксперт уточнил, что в этом году обстановка сложилась намного лучше, чем в 2010 году.
Куксин сообщил, что в настоящее время дым идет лишь с одной стороны, также нет и запущенных возгораний, но ситуация все же остается тревожной. Эколог отметил, что пожары получается держать под контролем, однако тушение осложняется отсутствием осадков, нехваткой сил и средств, а также тем, что люди пренебрегают правилами безопасности на природе.
Ранее главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, доктор биологических наук Дмитрий Замолодчиков объяснил, как быстро восстанавливается лес после пожара.
Эксперт отмечал, что лес имеет свойство восстанавливаться самостоятельно, например в тайге. Однако скорость выгорания лесов в связи с потеплением климата опережает скорость их восстановления. Так, если в течение 10 лет не произойдет ни одного пожара, а воздух будет достаточно влажным, то на лесной территории запустится процесс восстановления.
Высокий уровень пожарной опасности объявили в столичном регионе
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