"Рейд 112": ДТП с грузовиком на МКАД и нападение с баллончиком на Большой Черемушкинской

В начале второго часа ночи на четвертом километре МКАД столкнулись грузовик "ДАФ" и "Хёндэ". Пострадал один человек.

Около трех часов ночи на Юго-Западе Москвы произошло чрезвычайное происшествие. Двое братьев шли по улице Большая Черемушкинская. В районе дома номер 15 корпус 1 на них напал неизвестный мужчина, который распылил им перцовый баллончик в глаза.

В начале четвертого ночи в такси "Хёндэ" врезался микроавтобус "Рено". Никто не пострадал.

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