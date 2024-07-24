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24 июля, 23:45

Происшествия

Новости мира: российскому фрегату "Штандарт" запретили заходить в порты Франции и Испании

Новости мира: российскому фрегату "Штандарт" запретили заходить в порты Франции и Испании

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Российский парусный фрегат "Штандарт" не может пополнить запасы воды и провианта. Кораблю запретили заходить в порты Франции и Испании. Причиной стали западные санкции против российских морских судов. Сейчас корабль стоит на рейде у испанского берега.

Тем временем в Норвегии спасатели приостановили поисковую операцию в районе крушения рыболовецкого судна из-за тяжелых погодных условий. Норвежский траулер работал в районе Фолклендских островов в южной части Атлантики. На данный момент спасены 14 членов его экипажа, девять погибли, а четверо числятся пропавшими без вести.

Между тем кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп вызвал вице-президента США Камалу Харрис на дебаты. Они пройдут 10 сентября на телеканале АВС.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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