Новости мира: российскому фрегату "Штандарт" запретили заходить в порты Франции и Испании

Российский парусный фрегат "Штандарт" не может пополнить запасы воды и провианта. Кораблю запретили заходить в порты Франции и Испании. Причиной стали западные санкции против российских морских судов. Сейчас корабль стоит на рейде у испанского берега.

Тем временем в Норвегии спасатели приостановили поисковую операцию в районе крушения рыболовецкого судна из-за тяжелых погодных условий. Норвежский траулер работал в районе Фолклендских островов в южной части Атлантики. На данный момент спасены 14 членов его экипажа, девять погибли, а четверо числятся пропавшими без вести.

Между тем кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп вызвал вице-президента США Камалу Харрис на дебаты. Они пройдут 10 сентября на телеканале АВС.

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