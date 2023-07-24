СК предъявил обвинение главному инженеру фирмы, обслуживающей ТЦ "Времена года" в столице

Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому по делу о прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года". Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Мужчина выполнял обязанности главного инженера в помещениях торгового центра.

Прорыв горячей воды произошел в гипермаркете "Глобус гурмэ", находившемся в ТЦ "Времена года", утром 22 июля. О смерти четырех человек в результате происшествия сообщил Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.