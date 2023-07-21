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Происшествия

Шесть человек пострадали в результате пожара на Дмитровском шоссе в Москве

Шесть человек пострадали в результате пожара на Дмитровском шоссе в Москве

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Шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате пожара на Дмитровском шоссе. Как сообщили в экстренных службах, возгорание ликвидировано.

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Как сообщили в Дептрансе столицы, в настоящее время перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром. На месте продолжают работать оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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