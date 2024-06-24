Новости регионов: меры безопасности усилили в соцучреждениях Дагестана после терактов

Меры безопасности усилили на транспорте и в соцучреждениях Дагестана после терактов. Личности боевиков установлены, сообщили в Следственном комитете России. В результате перестрелки погибли 15 полицейских и 4 местных жителя, в том числе православный священник. Пятерых боевиков ликвидировали. Возбуждены уголовные дела о теракте, а также о незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Дербент, чтобы осмотреть места трагедии.

Вакцину от рака начнут испытывать на добровольцах уже в 2025 году. Об этом заявил глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. На данный момент препарат проходит испытания на животных. По мнению ученых, технология позволит гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы.

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