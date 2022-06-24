Очевидцы сообщили о пожаре в торговом центре в Химках

Пожар произошел в торговом центре в Химках. Об этом сообщили телезрители, которые прислали кадры с места происшествия.

На записи видно, что к месту пожара одна за другой подъезжают пожарные машины. Подробности на данный момент неизвестны. О пожаре – в программе телеканала Москва 24.

