В унесенных в Черное море в Сочи автомобилях могли находиться трое детей – СК

Трое детей, одному из которых год, могли находится в машинах, которые унесло в Черное море в Сочи. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

В общей сложности в автомобилях находились семь человек. Спасатели уже обнаружили тело одного погибшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

