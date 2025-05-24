Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 18:15

Происшествия

В Подмосковье после аварии решается вопрос об аресте водителя микроавтобуса

В Подмосковье после аварии решается вопрос об аресте водителя микроавтобуса

Новости мира: а Норвегии сухогруз пришвартовался у жилого дома

Новости мира: женщина с ножом напала на людей на вокзале в Гамбурге

СК возбудил уголовные дела после ДТП с погибшими женщиной и ребенком

На МСД в районе станции Битца загорелся автомобиль

Новости регионов: в Амурской области девять вагонов сошли с рельсов

После аварии на трассе М-12 в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса

В Северо-Западном тоннеле в Москве произошла смертельная авария

Машину Гарика Харламова облили кефиром за неправильную парковку

Движение по трассе М-12 восстановлено после крупного ДТП

В Московской области решается вопрос об аресте водителя микроавтобуса, который попал в аварию на трассе М-12 под Ногинском.

По предварительным данным, Mercedes не заметил сломавшийся автомобиль на пути, влетел в него и перевернулся. В результате погибли 9-летний мальчик и его мать, которые находились в салоне машины. Восемь человек из микроавтобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика