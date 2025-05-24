Новости мира: а Норвегии сухогруз пришвартовался у жилого дома

В Норвегии сухогруз протаранил берег и пришвартовался прямо у частного дома. Судно остановилось всего в метре от фасада. Хозяин дома крепко спал и не услышал ни шума, ни звонков от соседей, которые пытались его разбудить. Когда он проснулся и увидел корабль у себя на участке, был сильно удивлен.

В США ведущая новостей отказалась покинуть студию, несмотря на начавшиеся роды. Журналистка довела трехчасовой эфир до конца, несмотря на схватки. Поступок вызвал противоречивые отклики: одни восхитились ее самоотверженностью, другие сочли это чрезмерным риском.

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