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Новости

24 мая, 16:45

Происшествия

Новости мира: а Норвегии сухогруз пришвартовался у жилого дома

Новости мира: а Норвегии сухогруз пришвартовался у жилого дома

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В Норвегии сухогруз протаранил берег и пришвартовался прямо у частного дома. Судно остановилось всего в метре от фасада. Хозяин дома крепко спал и не услышал ни шума, ни звонков от соседей, которые пытались его разбудить. Когда он проснулся и увидел корабль у себя на участке, был сильно удивлен.

В США ведущая новостей отказалась покинуть студию, несмотря на начавшиеся роды. Журналистка довела трехчасовой эфир до конца, несмотря на схватки. Поступок вызвал противоречивые отклики: одни восхитились ее самоотверженностью, другие сочли это чрезмерным риском.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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