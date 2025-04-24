Новости мира: акула растерзала мужчину у побережья Израиля

В Израиле спасатели обнаружили тело мужчины, которого растерзала акула. Отец четверых детей погиб в нескольких десятках метров от берега. Он совершал заплыв несмотря на то, что купание в этом месте строго запрещено. Люди продолжают там купаться. В Сети появились кадры с этого пляжа. На них дети стоят по пояс в воде в окружении акул.

В американском штате Небраска не могут потушить мощный лесной пожар. Огонь распространился почти на 10 тысяч гектаров. Ситуацию осложняют сухая погода и сильный ветер. Часть объектов электроснабжения уничтожена, многие владельцы ранчо потеряли в пожаре домашний скот. С огнем борются более 35 пожарных бригад.

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