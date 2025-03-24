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24 марта, 19:30

Происшествия

Сотрудника надзорного ведомства задержали за передачу данных Украине

Сотрудника надзорного ведомства задержали за передачу данных Украине

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Сотрудника одного из контрольно-надзорных органов задержали по подозрению в государственной измене. Как сообщили в ФСБ, он по собственной инициативе установил контакт с украинской стороной и передавал секретные данные.

В частности, задержанный раскрывал информацию о мерах защиты промышленных и энергетических объектов в приграничных регионах, а также сообщал о дислокации российских военных. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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