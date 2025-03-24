Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 18:15

Происшествия

Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на МКАД

Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на МКАД

Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено после пожара в здании гостиничного комплекса

Движение на внутренней стороне МКАД ограничено из-за серьезной аварии

В Москве у ТЦ "Авиапарк" полностью сгорел электромобиль Tesla

Специалисты проверяют воздух после пожара в центре Москвы

Площадь возгорания здания в центре Москвы составила 150 "квадратов"

Открытое горение на крыше элитного ЖК в Хамовниках ликвидировано

Пожар произошел в элитном ЖК в центре Москвы

В аварии на трассе Симферополь – Евпатория пострадали 22 человека

ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного ведомства за передачу данных Украине

Серьезная авария произошла на внутренней стороне МКАД в районе Лианозово. По данным столичного управления ГИБДД, причиной столкновения двух легковых автомобилей и грузовика стало несоблюдение дистанции одним из водителей.

По предварительным данным, в результате ДТП три человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Почти вся проезжая часть оказалась перекрыта. Водителям рекомендуется избегать данного участка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика