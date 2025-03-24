Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на МКАД

Серьезная авария произошла на внутренней стороне МКАД в районе Лианозово. По данным столичного управления ГИБДД, причиной столкновения двух легковых автомобилей и грузовика стало несоблюдение дистанции одним из водителей.

По предварительным данным, в результате ДТП три человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Почти вся проезжая часть оказалась перекрыта. Водителям рекомендуется избегать данного участка.

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