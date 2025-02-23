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23 февраля, 17:15

Происшествия

В Нагатинском Затоне произошел пожар на стройплощадке

В Нагатинском Затоне произошел пожар на стройплощадке

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На стройплощадке в районе Нагатинский Затон произошел хлопок, за которым последовал пожар. Вспыхнуло пламя, и местные жители выложили в сеть видео с ярким огнем и столбом черного дыма.

По информации МЧС, загорелись две бытовки и припаркованная рядом машина на Коломенской улице. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет, сейчас выясняют причину хлопка. Огонь уже потушен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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