Тренер в Иркутске спас ребенка из горящего автомобиля

В Иркутске тренер спас семилетнего мальчика из горящего автомобиля на парковке спортивного комплекса. Мать оставила ребенка пристегнутым в детском кресле в заведенной машине, когда забирала дочь с тренировки.

Автомобиль задымился и загорелся. Тренер, заметивший пожар, бросился на помощь. Поскольку двери заклинило, мужчина разбил стекло молотком и вытащил ребенка вместе с креслом. Мальчик не пострадал, автомобиль сгорел полностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.