В Москве начали искать второго участника перестрелки на Ярославском шоссе

Сотрудники полиции ищут второго участника перестрелки на парковке магазина на Ярославском шоссе на юге Москвы. Первого нарушителя задержали и провели обыск у него дома. В квартире обнаружили автомат, винтовку, пистолеты, патроны, магазины и поддельное удостоверение сотрудника силовых структур.

Кроме того, на парковке криминалисты нашли 10 гильз от травматического и охолощенного оружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.