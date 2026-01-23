Форма поиска по сайту

23 января, 12:15

Происшествия

В Москве начали искать второго участника перестрелки на Ярославском шоссе

Новости мира: оползни в Новой Зеландии унесли жизни как минимум 2 человек

Уголовное дело о похищении подростка возбудили в Красноярске

Новости регионов: в Камчатском крае спасли мальчика, провалившегося в сугроб

Пожар в Некрасовке локализован

Химкинский суд продлил арест обвиняемому в избиении ребенка в аэропорту Шереметьево

Пожар вспыхнул в частном доме в Некрасовке

"Московский патруль": прокуратура изъяла у москвичей запрещенных экзотических животных

"Московский патруль": экс-сотрудник автосалона в Москве похитил и продал 26 иномарок

"Московский патруль": процесс по делу о заказных убийствах начался в Одинцовском суде

Сотрудники полиции ищут второго участника перестрелки на парковке магазина на Ярославском шоссе на юге Москвы. Первого нарушителя задержали и провели обыск у него дома. В квартире обнаружили автомат, винтовку, пистолеты, патроны, магазины и поддельное удостоверение сотрудника силовых структур.

Кроме того, на парковке криминалисты нашли 10 гильз от травматического и охолощенного оружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

