Новости регионов: житель Удмуртии запустил фейерверк на 100 залпов в квартире

В Удмуртии мужчина запустил фейерверк на 100 залпов в квартире. Жилье повреждено после возникшего пожара. Спасателей вызвали соседи, а хозяин успел эвакуироваться из квартиры сам. Сотрудники МЧС нашли под кроватью кота. Животное не подавало признаков жизни, но его удалось спасти.

В Тюмени грузовик снес опору для дорожных знаков. Машина двигалась по трассе с поднятым кузовом, который зацепил верхнюю перекладину, и вся конструкция сломалась. Ближайшие автомобили не повреждены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.