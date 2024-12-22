Новости регионов: на Камчатке завершились поиски пропавшего самолета Ан-2

На Камчатке завершились поиски пропавшего самолета Ан-2. Экипаж и пассажир живы, состояние их здоровья уточняется. Спасатели уже доставили их в Мильковскую районную больницу.

Движение на трассах Сахалина парализовала стихия. Из-за сильного снегопада и ветра власти закрыли проезд по двум региональным автодорогам. Видимость местами ограничена до 50 метров.

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