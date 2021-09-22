Грузовик застрял под метромостом у станции Кунцевская. Специалисты решают, как убрать машину.

О причинах инцидента и пострадавших пока неизвестно. Водителей просят по возможности объезжать этот участок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.