ВСУ открыли огонь по мостам вблизи Чонгара утром 22 июня

В четверг, 21 июня, ВСУ открыли огонь по мостам вблизи Чонгара, на административной границе Херсонской области и Крыма. Кадры разрушения в своем телеграм-канале показал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

На одном из участков дорожное полотно пробило насквозь. По предварительной оценке экспертов, удар был нанесен ракетами Storm Shadow. СК РФ зафиксировал прилеты четырех снарядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.