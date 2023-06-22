Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Происшествия

ВСУ открыли огонь по мостам вблизи Чонгара утром 22 июня

ВСУ открыли огонь по мостам вблизи Чонгара утром 22 июня

Пропавший в Атлантике батискаф "Титан" почти исчерпал запасы воздуха

Новости часа: создание шести флагманских центров больниц завершат до конца 2023 года

"Актуальный репортаж": пикаперы учили обольщать женщин с помощью интимных видео

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды после ЧП на Каховской ГЭС

Разрушения на мосту через Чонгар после ракетного удара оказались незначительными

ВСУ обстреляли мосты между Херсонской областью и Крымом – Сальдо

Пропавший в Атлантике батискаф "Титан" практически исчерпал запасы воздуха

Пожар на складе в Ростовской области ликвидировали

Новости регионов: прогулочный катер перевернулся в Дагестане

В четверг, 21 июня, ВСУ открыли огонь по мостам вблизи Чонгара, на административной границе Херсонской области и Крыма. Кадры разрушения в своем телеграм-канале показал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

На одном из участков дорожное полотно пробило насквозь. По предварительной оценке экспертов, удар был нанесен ракетами Storm Shadow. СК РФ зафиксировал прилеты четырех снарядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика