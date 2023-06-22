Зарезавшего девушку на площади в Кызыле арестовали на два месяца

Фото: СУ СК России по Республике Тыва

Мужчину, который зарезал девушку на главной площади Кызыла в Туве, арестовали на два месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры республики.

"Сегодня Кызылским городским судом с учетом позиции прокурора в отношении 36-летнего жителя города Ак-Довурак, обвиняемого в совершении убийства молодой девушки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – поделилась представитель ведомства.

О том, что злоумышленник нанес ножевые ранения девушке в центре Кызыла, стало известно 20 июня. Женщина погибла, а мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело.

Позже СМИ выяснили, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и страдал шизофренией. В Следственном комитете уточнили, что он с 2009 года состоит на учете в ПНД. С погибшей мужчина знаком не был.

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