Власти Крыма прогнозируют быстрое восстановление Чонгарского моста после обстрела

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Мост в Чонгаре, который ранее подвергся обстрелу со стороны украинских сил, можно будет быстро отремонтировать, поскольку повреждения незначительные, заявил глава госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире "России 24".

"Пока по той информации, которой мы располагаем, это только один прилет. Визуально то отверстие, которое есть, говорит о том, что разрушения, скорее всего, незначительные, и восстановить его возможно будет быстро", – считает он.

Константинов рассказал, что в настоящее время саперы и специальная комиссия обследуют место случившегося. После их оценки можно будет принимать окончательное решение, добавил он.

Утром 22 июня стало известно, что украинские войска обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар.

На мостах было повреждено дорожное покрытие, однако жертв среди людей нет. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что сообщение с Крымом продолжается. По его словам, на ходе спецоперации атака никак не скажется.

Выяснилось, что ВСУ нанесли удары в Чонгаре ракетами высокой дальности Storm Shadow. Это подтверждает соответствующая маркировка, обнаруженная на одном из фрагментов на месте происшествия.



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